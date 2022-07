Aboriginal gemeenschap heeft oplossing voor natuurbranden wereldwijd

Een eeuwenoude traditie zou wel eens de oplossing kunnen zijn voor een hedendaags probleem: natuurbranden, die zich ook in Europa deze zomer weer op grote schaal voordoen. Door de hitte en droogte kan vuur zich in steeds meer natuurgebieden snel verspreiden. In Australië, waar dit probleem al jaren bestaat, vraagt de Aboriginal gemeenschap nu aandacht voor hun manier van bosbeheer.