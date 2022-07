AFP

NOS Nieuws • vandaag, 18:24 • Aangepast vandaag, 19:28 Russen naderen grote energiecentrale in Donetsk, front schuift langzaam op

Russische troepen rukken op in de richting van de op een na grootste energiecentrale in Oekraïne: Vuhlehirsk. Deze kolencentrale, die nog stamt uit de Sovjettijd, ligt zo'n 50 kilometer ten noordoosten van de stad Donetsk. In de omgeving van de energiecentrale hebben de afgelopen dagen zware gevechten plaatsgevonden, schrijft het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW).

De dreigende inname van de kolencentrale is een onderdeel van Ruslands gestage opmars in de Donbas, aldus het Britse ministerie van Defensie in zijn dagelijkse update over de situatie in Oekraïne. Dit past bovendien in het Russische plan om cruciale infrastructuur in Oekraïne in te nemen, aldus de Britten.

Volgens het ministerie richt Rusland zijn pijlen ook op de inname van de steden Kramatorsk en Slovjansk, die de afgelopen weken al doelwit waren van zware artilleriebeschietingen. Kramatorsk en Slovjansk liggen zo'n 80 kilometer ten noordwesten van de kolencentrale.

Het centrum van de stad Bachmoet, die tussen de kolencentrale en Kramatorsk in ligt, heeft de afgelopen nacht ook onder vuur gelegen, meldt gouverneur Pavlo Kyrylenko van de regio Donetsk. Het is nog niet bekend of daarbij doden of gewonden zijn gevallen.

Scholen onder vuur

De gouverneur meldt ook dat in Kramatorsk de afgelopen nacht een schoolgebouw zwaar beschadigd is geraakt door Russische raketten. Een schoolgebouw in Kostjantynivka, in dezelfde regio, zou eveneens zijn gebombardeerd.

"Rusland vernietigt doelbewust onze steden en dorpen", schrijft de Kyrylenko op Telegram. Hij roept inwoners van zijn regio op om te vertrekken: "stel uzelf niet bloot gevaar".

Er is nog geen informatie naar buiten gekomen over doden of gewonden bij de raketaanvallen op de scholen.

Bekijk hieronder beelden van het verwoeste schoolgebouw in Kramatorsk:

0:50 School gebombardeerd in Oekraïense stad Kramatorsk

In de noordelijker gelegen stad Charkov, de tweede stad van Oekraïne, zijn raketten neergekomen op een dichtbevolkte wijk. Lokale autoriteiten zeggen dat een moskee, een zorgcentrum en een winkelcentrum zijn geraakt. Er zouden drie doden en 23 gewonden zijn gevallen.

Rusland voert "chaotische en brute" aanvallen uit op woonwijken en infrastructuur in de stad, schrijft de gouverneur van de regio, Oleh Synjehoebov, op Telegram. Hij roept inwoners op om in de schuilkelders te blijven.

Journalisten van persbureau AP die ter plaatse zijn, melden dat er uitgebrande auto's te zien zijn, en een bus die is doorboord met granaatscherven.

Zuidelijke opmars

Behalve op de Donbas, richt Rusland zijn pijlen nu ook op zuidelijke regio's in Oekraïne: Cherson en Zaporizja, zei de Russische buitenlandminister Lavrov gisteren in een interview met staatspersbureau RIA Novosti. Delen van die regio's zijn al bezet.

In de zuidelijke regio Mykolajiv zijn vannacht meerdere explosies gehoord. Eén persoon is daarbij gewond geraakt, infrastructuur is zwaar beschadigd, aldus de gouverneur van de regio.