Omroep West

In samenwerking met Omroep West NOS Nieuws • vandaag, 14:43 Vluchtauto crasht met hoge snelheid tegen woonhuis in Hazerswoude-Rijndijk

Een politieachtervolging is afgelopen nacht in Hazerswoude-Rijndijk geëindigd met een zware crash. De chauffeur van de vluchtauto verloor bij een rotonde de macht over het stuur, botste tegen een geparkeerde auto en kwam tot stilstand tegen een woonhuis.

De crash is gefilmd door een beveiligingscamera in de buurt.

Bekijk hier de beelden van de crash:

0:28 Vluchtauto crasht na achtervolging

In de auto zaten drie mensen. De zwaargewonde bestuurder is overgebracht naar het ziekenhuis. Deze 21-jarige man uit Gouda is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag en wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een woninginbraak diezelfde ochtend. Twee anderen wisten te ontkomen en zijn nog altijd spoorloos, aldus Omroep West.

Rond 04.25 uur kreeg de politie een melding dat drie mannen met een bivakmuts op straat liepen in Hazerswoude-Dorp. Niet veel later bleek dat er was ingebroken in een woning aan de Zuiddijklaan. Toen agenten in Hazerswoude-Dorp aankwamen, reed een auto met hoge snelheid weg in de richting van Hazerswoude-Rijndijk.

De recherche onderzoekt of de inzittenden van de gecrashte auto in Hazerswoude-Rijndijk ook betrokken zijn geweest bij de woninginbraak in Hazerswoude-Dorp. Ook wordt er nog gezocht naar de twee ontsnapte passagiers.