NOS Nieuws • vandaag, 16:13 • Aangepast vandaag, 16:24 KINK wint rechtszaak om FM-frequenties: moeten opnieuw verdeeld worden

De rechtbank in Rotterdam heeft bepaald dat de nationale FM-frequenties voor commerciële radiozenders volgend jaar opnieuw verdeeld moeten worden. KINK, een radiostation dat zelf geen FM-frequentie heeft, had een zaak aangespannen tegen de overheid nadat die vorig jaar had besloten om de lopende vergunningen te verlengen.

Zonder FM-frequentie is het voor nieuwe zenders moeilijk om de markt te betreden. Hoewel digitale radio aan populariteit wint, luisteren de meeste mensen nog steeds via FM en liggen daar dus ook de meeste mogelijkheden voor advertentie-inkomsten. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor het verdelen van de zendruimte onder commerciële partijen.

Beperkte ruimte

Een deel van de beperkte plekken op FM gaat automatisch naar de radiostations van de publieke omroep. Daarnaast is er ruimte voor negen andere radiostations; die frequenties worden verdeeld onder commerciële partijen. Dit gebeurde voor het laatst op een veiling in 2003, waarbij radiostations konden bieden op frequenties. De gewonnen vergunningen zouden voor acht jaar geldig zijn, maar het ministerie van Economische Zaken heeft ze tweemaal verlengd.

Op 1 september 2022 zouden de vergunningen voor de frequenties aflopen en daarom stond vorig jaar een nieuwe veiling gepland. DPG Media (eigenaar van Qmusic) en Talpa Network (eigenaar van Radio 538, Radio 10, Sky Radio, en Radio Veronica) hebben toen succesvol gelobbyd voor een zogenaamde noodverlenging van drie jaar. Omdat advertentie-inkomsten door de coronapandemie lager waren dan normaal, wilden zij langer de tijd om hun financiën op orde te krijgen. De Tweede Kamer en het kabinet stemden daarmee in.

'Eerlijke kans'

KINK besloot de noodverlenging aan te vechten. De zender zendt sinds 2019 uit via internet en digitale radio DAB+, maar niet via FM. Directeur Jan Hoogesteijn wil dat "KINK een eerlijke kans krijgt op distributie via FM", wat volgens hem "nog altijd goed is voor twee derde van de landelijke beluistering".

Omdat het organiseren van een nieuwe verdeling tijd gaat kosten, heeft de rechtbank de overheid een jaar de tijd gegeven. Op 1 september 2023 moeten de frequenties opnieuw verdeeld zijn. Het is nog niet duidelijk of daarvoor weer een veiling wordt gehouden.