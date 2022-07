AFP

NOS Nieuws • vandaag, 11:09 • Aangepast vandaag, 11:30 Draghi onder voorwaarden toch bereid om aan te blijven als premier

De Italiaanse premier Draghi wil toch aanblijven als premier, mits de partijen in de huidige coalitie hem steunen. Dat heeft hij verklaard in een toespraak in de senaat. Draghi had eerder zijn ontslag ingediend bij president Mattarella, maar die had dat geweigerd.

De premier kondigde vorige week zijn vertrek aan nadat coalitiepartner de Vijfsterrenbeweging had geweigerd deel te nemen aan een stemming over een miljardensteunpakket om de pijn van de inflatie te verzachten voor Italiaanse burgers. Daarmee zegde de partij de facto het vertrouwen in de regering op.

Draghi noemde de steun voor zijn regering onder Italianen "ongeëvenaard en onmogelijk om te negeren". Hij zei ontroerd te zijn door de oproepen om aan te blijven. Hij noemde onder meer de petitie van Italiaanse burgemeesters en van zorgmedewerkers die hem opriepen te blijven zitten. Hij uitte ook kritiek op de Vijfsterrenbeweging die volgens hem het partijbelang voor het landsbelang stelde.

Of de partijen ook verder willen is nog de vraag. Vandaag volgt in de senaat een naar verwachting lang debat, waarna een vertrouwensstemming wordt gehouden. Morgen debatteert de Italiaanse Tweede Kamer over de kwestie.

Correspondent Heleen D'Haens: "We hebben hier echt massale oproepen gezien aan Draghi om niet te stoppen. Meer dan 1800 burgemeesters hadden de petitie getekend, zorgmedewerkers en er was zelfs een petitie van daklozen. Elke sociale groep had Draghi eigenlijk gevraagd om te blijven. Hij heeft natuurlijk ook tegenstanders, maar die roep was enorm. Hoe de Vijfsterrenbeweging erin staat, weten we nog steeds niet helemaal. Ze hebben het hele weekend vergaderd, maar komen er onderling niet uit. Dus Draghi weet nog niet echt waar hij aan toe is."