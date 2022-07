Weer woning in Rotterdam beschoten, mogelijk explosief achtergelaten

Een woning in Rotterdam is afgelopen nacht rond 03.40 uur beschoten. Er raakte niemand gewond.

In de portiek voor de woning werd een explosief achtergelaten. Volgens Rijnmond hing het bij de brievenbus en was het ongeveer even groot als een mobiele telefoon. Het explosief is met een robot onderzocht en door de explosievenopruimingsdienst verwijderd.