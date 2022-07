Prijswinnende Iraanse filmmaker Jafar Panahi moet gevangenis in

De Iraanse filmmaker Jafar Panahi moet zes jaar de gevangenis in. Hij werd in 2010 al tot die straf veroordeeld en mocht sindsdien Iran niet verlaten. Hij werd vorige week opgepakt toen hij het proces wilde bijwonen tegen collega-filmmaker Mohammad Rasoulof. Die was opgepakt voor opruiing.

Panahi won in 2015 op het filmfestival van Berlijn de Gouden Beer voor zijn film Taxi. Die had hij stiekem in Iran gedraaid en naar Berlijn laten smokkelen. Zijn nichtje nam de Gouden Beer in ontvangst. Panahi kreeg in 2012 de Sacharovprijs, een van de belangrijkste Europese mensenrechtenonderscheidingen.