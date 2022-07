ANP

NOS Nieuws • vandaag, 09:42 Supermarkten stunten voor 't eerst minder met vlees, ziet Wakker Dier

Het aantal aanbiedingen voor vleesproducten in supermarkten is voor het eerst sinds 2015 gedaald, blijkt uit onderzoek naar supermarktfolders door dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier.

Het aantal vleesaanbiedingen is terug op het niveau van 2020, na een recordhoogte te hebben bereikt in de eerste helft van 2021. "Hoopvol, want de overconsumptie van vlees stoppen, kan alleen als supermarkten minder vlees in de uitverkoop zetten", zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier.

De grootste dalingen waren te zien bij Albert Heijn (-366), Hoogvliet (-249) en Dirk (-203). Bij drie van de twaalf onderzochte supermarktketens waren er juist meer vleesaanbiedingen: Plus (+110), Aldi (+75) en Vomar (+18). De dalingen in aanbiedingen zijn bij zowel kip (-279), rundvlees (-365) als varkensvlees (-598).

Het aantal aanbiedingen voor vleesvervangers bleef bijna gelijk (+29). Hilhorst noemt dat opvallend. "Het lijkt erop dat supermarkten vooral vlees uitkiezen om minder mee te stunten."

'Beste voor klimaat én dieren'

De organisatie denkt dat de ontwikkeling te maken kan hebben met het ondertekenen van het klimaatakkoord door supermarkten, waarin staat dat we meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten moeten gaan eten.

"Supermarkten kunnen deze belofte alleen waarmaken door deze vleesdaling snel voort te zetten", zegt Hilhorst. "Dat is voor het klimaat én de dieren het beste."

'Meer plantaardige alternatieven'

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) noemt inderdaad de klimaatafspraken als reden. "In lijn met het klimaatakkoord zetten supermarkten in op het verhogen van het aandeel plantaardige eiwitten in het consumentendieet."

Het CBL verwacht dat het plantaardige assortiment de komende jaren steeds meer zal toenemen en zegt dat ook communicatie een belangrijke rol speelt bij het stimuleren alternatieven voor vleesproducten. "Denk aan het onder de aandacht brengen van vegetarische of veganistische maaltijden in de supermarktbladen en meer aandacht voor deze alternatieven in de supermarktapps of op de websites."