NOS Nieuws • vandaag, 15:22 Kinderopvanglocaties op veel plaatsen dicht vanwege hitte

Honderden kinderopvanglocaties sluiten vanmiddag en morgen eerder hun deuren vanwege de extreme warmte. Ouders zijn dit weekend over de maatregel geïnformeerd. In een aantal gevallen gebeurde dat pas gisteravond laat. Dat leidde tot spanningen, omdat er werkende ouders zijn die nu op stel en sprong opvang moeten regelen of vrij moeten nemen.

"We hebben dit nog niet eerder meegemaakt", zegt Nicole Krabbenborg algemeen directeur van Kindergarden. "We durven het niet aan om in deze hitte open te blijven, omdat we de veiligheid van medewerkers en kinderen niet kunnen waarborgen."

Kindergarden, die zo'n 70 vestigingen door heel het land heeft, informeerde ouders vrijdagavond. SKa Kinderopvang (25 tot 30 vestigingen in de regio Amersfoort) deed dat gisteravond. En zo zijn er nog een paar grotere aanbieders die vanwege het hitteprotocol de deuren geheel of gedeeltelijk sluiten, meldt Boink, de organisatie voor ouders in de kinderopvang

Airco

De ouderorganisatie is verbaasd over het sluiten van de locaties. "Vijf jaar hebben we het erover. We gaan naar een ander klimaat, met steeds meer extremen, dus daar moet de kinderopvang rekening mee houden", zegt voorzitter Gjalt Jellesma.

"Bovendien is het deze zomer nog helemaal niet zo warm geweest. Gebouwen zijn nog niet opgewarmd. Het is uiteraard maatwerk, maar als je ziet dat zelfs locaties met airco sluiten vinden we dat niet goed. Vooral ook omdat kinderen daar beter af zijn dan thuis."

Volgens Jellesma is opvang en veiligheid maatwerk. "Zeker bij extreem weer zoals morgen kan ik me een sluiting voorstellen, maar ons devies is wel om ouders op tijd te waarschuwen."

'Veiligheid voorop'

Luuk Starink van Ska kinderopvang zegt dat er binnen zijn organisatie een scheiding is aangebracht tussen het kinderdagverblijf (0 tot 4 jaar) en de buitenschoolse opvang (oudere kinderen die naar de basisschool gaan). "Baby's kunnen hun temperatuur moeilijker regelen dan oudere kinderen. Daarom vinden we het niet verantwoord en veilig om groepen lang open te houden."

Volgens de Kinderopvang-Wijzer zijn er in Nederland iets meer dan 16.400 locaties in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd als een kinderdagverblijf (KDV) of een buitenschoolse opvang (BSO) locatie.

Vandaag sluiten er daarvan honderden eerder hun deuren, morgen mogelijk nog wat meer. Ook wordt ouders gevraagd eerder hun kinderen op te halen.

Volgens de Brancheorganisatie Kinderopvang moet elke aanbieder een veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben waarin onder meer staat wat er moet gebeuren bij hitte. Een kinderopvangorganisatie moet maatregelen zelf praktisch uitwerken omdat de situatie op elke locatie anders is.

In Nederland gaan zo'n 814.000 kinderen naar de kinderopvang.