Ontslag Franse minister geëist wegens anti-lhbti-opmerkingen

Correspondent Frank Renout: "De terminologie 'deze mensen' ligt heel erg gevoelig in Frankrijk. Er zit een soort dedain in, waarmee met een denigrerende toon wordt gesproken over lhbti'ers. Daarmee ligt Cayeux voor de derde keer onder vuur: in eerste instantie heeft ze de opmerkingen destijds gemaakt, daarover heeft ze nu gezegd dat ze daar nog steeds achter staat, en dan spreekt ze ook over 'deze mensen'.

De druk op Cayeux om op te stappen is aan het toenemen. Jack Lang, de voormalig minister van Cultuur, heeft de oproep ook ondertekend, net als politici van de regeringspartij. Het kan best zijn dat ze hierdoor besluit om de handdoek in de ring te gooien."