Duizenden tegendemonstranten blokkeren neonazi's in Mainz

Burgemeester Michael Ebling hield een toespraak op het centraal station. Hij zei dat er in Mainz geen plek is voor mensen die openlijk nazi-uitspraken doen. "Je moet je bruine rugzak weer inpakken en terug naar huis gaan", sprak hij. Hij stelde dat er een duidelijke grens moet worden gesteld aan antidemocratische en fascistische krachten.

Pepperspray ingezet

Over het aantal demonstranten zei hij: "Het maakt niet uit of het er tien, twintig, vijftig of honderd zijn. Het begon ook met kleine aantallen in de jaren 20. Dat eindigde in barbaarsheid en bracht miljoenen mensen naar de gaskamers."