Nederland loopt uit voor Sail Harlingen, Zwarte Cross en Vierdaagsefeesten

Onder ideale weersomstandigheden loopt Nederland dit weekeinde uit voor een aantal grote evenementen. Harlingen ontvangt tienduizenden mensen die historische zeilschepen komen bekijken. Op het pop- en motorcrossfestival Zwarte Cross zijn 220.000 bezoekers, schat de organisatie. En in Nijmegen zijn vanmiddag de Vierdaagsefeesten begonnen met meer dan 1100 optredens op veertig podia.

"Het is lekker druk", constateerde Omrop Fryslan aan het begin van de middag. In Harlingen liggen sinds donderdag zo'n veertig historische zeilschepen aan de kade. Stuk voor stuk deelnemers aan de eerste tall ships race sinds corona. De grote zeilschepen worden zes weken bemand door jongeren - vrijwilligers - en varen van finishplaats naar finishplaats. Tijdens Sail Harlingen geven zij dit weekeinde uitleg over het varen op enorme driemasters die soms meer dan een eeuw oud zijn.

Maar het zijn niet alleen de schepen die bekijks trekken. Minstens even veel belangstelling is er voor de reddingsmaatschappij KNRM, die demonstraties geeft en en passant donateurs werft.

Sail Harlingen duurt nog tot en met morgen, waarna de schepen in een Sail Out het Friese stadje weer uitvaren. De eerstvolgende Sail in Nederland is dan in 2025, in Amsterdam.

Zwarte Cross

In Lichtenvoorde in de Achterhoek is dit weekeinde voor het eerst sinds 2019 weer een Zwarte Cross (popfestival en motorcross).

Gisteren maakten we deze video over de tweede dag van Zwarte Cross:

1:25 Motoren, muziek en natuurlijk Tante Rikie op Zwarte Cross

Een van de publiekstrekkers op de 24ste editie was vandaag Joke Meijer (73) uit Vlaardingen, beter bekend (van internet) als Orgel Joke. Samen met een blazerssessie bracht ze het publiek in extase. Het was haar eerste optreden op een festival.

Indruk op de Zwarte Cross maakte ook het huwelijksaanzoek van een bezoeker, op de crossbaan midden tussen het publiek. De man liet een paraglider een ring bezorgen, meldt Omroep Gelderland. Vervolgens ging hij op zijn knieën en vroeg de vrouw waarmee hij nu zes jaar samen is met hem te trouwen. Zij zei ja.

En dan loopt Nijmegen en wijde omgeving uit voor de eerste Vierdaagsefeesten sinds 2019. Want ook al begint het lopen van de bekendste vierdaagse ter wereld pas dinsdagochtend vroeg, gefeest wordt er nu al. Op tientallen podia verspreid over de stad treden sinds het middaguur bands, klassieke ensembles en cabaretiers op. En dat gaat een week lang door.

De Vierdaagsefeesten vallen dit jaar onder een nieuwe directeur, Joris Bouwmeister. Hij heeft jaren gehad om te oefenen, want hij werd benoemd begin 2020, net voor de eerste lockdown. Bij de aftrap vanmiddag toonde Bouwmeister zich trots op het feit dat de feesten "zo milieuvriendelijk mogelijk" worden gevierd. "De energie is bijna helemaal lokaal opgewekte groene stroom. Op een paar plekken na, waar dat nog niet kan. Daar werken we met batterijen, die opgeladen zijn met duurzame stroom, of met biodiesel generatoren", zegt hij bij Omroep Gelderland.

Bouwmeister: "Er zijn voor het eerst een aantal circulaire toiletvoorzieningen en een circulair bekersysteem om de hoeveelheid afval terug te dringen. Dat wil dus zeggen dat we de bekers er weer uit vissen bij de recycling. Dat scheelt bergen afval. Ook vragen we onze bezoekers met de fiets of het openbaar vervoer te komen."

Hitte

Intussen kijkt de organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse van uur tot uur naar de weersverwachting. Dinsdag worden temperaturen boven de 35 graden verwacht. De Nijmeegse burgemeester Bruls zei vanmiddag dat het aan de organisatie van de vierdaagse is om te besluiten wat er dan moet gebeuren. "In het verleden hebben ze laten zien de besluiten uitstekend te kunnen nemen", zei Bruls. "Wat dat betreft hebben de gebeurtenissen van 2006, hoe tragisch ook, wel heel erg gestimuleerd dat de organisatie zich - net als de wandelaars - bijzonder goed voorbereidt."

In 2006 gelastte het organiserend comité de Vierdaagse na een dag af. Destijds overleden twee wandelaars en werden vele lopers onwel, nadat de temperatuur opliep tot 32 graden.

