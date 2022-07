Süddeutsche Zeitung Photo

NOS Nieuws • vandaag, 12:17 Amerikaan na ruim een eeuw alsnog erkend als tweevoudig olympisch kampioen

Atleet Jim Thorpe krijgt 110 jaar na het afnemen van zijn gouden medailles alsnog zijn twee olympische titels terug. Thorpe won op de Olympische Spelen van 1912 in Stockholm als eerste inheemse Amerikaan goud, op zowel de vijfkamp als de tienkamp.

Thorpe (1887-1953) was een veelzijdig sportman; naast atletiek en honkbal speelde hij ook basketbal en American football. Op de Spelen roemde de toenmalige Zweedse koning Gustaaf hem nog als "de beste atleet van de wereld". Maar hij moest zijn medailles later inleveren vanwege het schenden van de strenge amateurregels.

Maanden na het winnen van zijn olympische titels werd door Amerikaanse kranten gemeld dat Thorpe voor de Spelen twee zomers had meegedaan aan professionele honkbalwedstrijden, waarmee hij een klein geldbedrag had verdiend. Dat was in strijd met de regel dat een olympische atleet geen betaalde sport mocht uitoefenen.

Inheemse Amerikaan

Hoewel volgens de officiële regels bezwaar tegen een medaillewinst binnen een maand aangetekend moest worden, kwam het nieuws over Thorpes honkbaluitstapje pas zes maanden na de Spelen naar buiten. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) nam Thorpe toch zijn olympische titels af en dat besluit werd gesteund door hoge Amerikaanse functionarissen. Later werd dit bestempeld als een daad van racisme, waarschijnlijk vanwege de inheemse achtergrond van Thorpe.

De atleet groeide op onder de naam Wa-Tho-Huk, wat Helder Pad betekent. Onder deze naam startte twee jaar geleden een organisatie van inheemse Amerikanen een petitie om Thorpe alsnog als olympisch kampioen te bestempelen. De organisatie zegt dankbaar te zijn dat na al die jaren "dit onrecht is rechtgezet".

In 1982 gaf het IOC al wel de medailles van Thorpe terug aan zijn kinderen en kreeg hij een gedeelde eerste plaats. Thorpe was toen al dertig jaar dood. Inheemse Amerikanen, voor wie hij een groot voorbeeld is, vonden dit niet genoeg en wilden volledig eerherstel voor Thorpe.

Noor en Zweed krijgen weer zilver

Het IOC kondigde vrijdag aan dat Thorpe zijn titels zou terugkrijgen, precies 110 jaar na zijn goud op de tienkamp. De voorzitter van het IOC, Thomas Bach, sprak van een "hoogst uitzonderlijke en unieke situatie".

De atleten uit Zweden en Noorwegen die in de plaats van Thorpe een gouden medaille hadden gekregen, komen in de uitslagen nu op de tweede plek te staan. Daarover is overleg gevoerd met familieleden van de atleten, de mondiale atletiekbond en nationale olympische comités.

Het IOC schrijft in een persbericht dat de Zweed Hugo Wieslander, die zilver haalde op de tienkamp, zichzelf nooit als de rechtmatige olympisch kampioen heeft gezien. Het Noorse olympische comité ging op zijn beurt akkoord met het zilver op de vijfkamp voor de Noor Ferdinand Bie. De andere atleten die in 1912 zilver en brons wonnen, behouden 'gewoon' hun medailles, schrijft het IOC.