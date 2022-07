Formaties in gemeenten bijna klaar, lokale partijen leveren veel wethouders

Verantwoording

De NOS volgde de voortgang van de onderhandelingen op basis van openbare bronnen. Zodoende weten we dat op dit moment in 327 van de 333 gemeenten waar in maart verkiezingen waren de wethoudersposten verdeeld zijn.

We hebben alle gemeenten meegeteld die het eens zijn over de verdeling van wethouders over de collegepartijen, ook als ze formeel nog niet geïnstalleerd zijn. In alle gevallen zijn de wethouders al met naam en toenaam bekend, zodat ook iets gezegd kan worden over de man-vrouwverdeling.

Waar wethouders aangesteld zijn namens combinatielijsten (zoals bijv. PvdA-GroenLinks) hebben we ze half-half verdeeld over de betrokken partijen. De combinatie ChristenUnie-SGP wordt wél apart vermeld, omdat het hier vaak gaat om langdurige en structurele samenwerking.