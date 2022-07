'Agenten oefenen te weinig met schieten'

Wim Groeneweg van de politievakbond ACP heeft aan de bel getrokken bij de korpsleiding. "Agenten moeten hun vaardigheden kunnen oefenen", zegt hij tegen de krant. Het gaat dan om geweldsbeheersing, vaardigheden in het aanhouden, schieten en in zelfverdediging, het gebruiken van pepperspray, de wapenstok en het stroomstootwapen.

'De goede kant op'

Volgens politiewetenschapper Jaap Timmer (VU Amsterdam) leidt onvoldoende training ertoe dat agenten bij potentieel gevaar niet alle opties tot hun beschikking hebben. "Dat maakt agenten onzeker en zorgt dat zij de situatie minder goed overzien en controleren. Dit verhoogt de kans dat agenten bijvoorbeeld hun vuurwapen inzetten in situaties waarin de inzet van een minder zwaar middel wellicht afdoende was geweest."

In de eerste zes maanden van dit jaar hebben agenten gemiddeld 13 uur getraind. "Dat is vergelijkbaar met hoe het in 2019 was, voor het uitbreken van corona. Het gaat de goede kant op", zegt een woordvoerder van de Nationale Politie tegen de krant.