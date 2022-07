FBI

NOS Nieuws • vandaag, 03:41 Mexicaanse drugsbaas Caro Quintero aangehouden, VS wil uitlevering

De Mexicaanse drugsbaas Rafael Caro Quintero (69) is aangehouden in de noordelijke staat Sinaloa, meldt de marine. Hij is mede-oprichter van het zogenaamde Guadalajara-kartel en wordt "El Narco de Narcos" genoemd.

In de jaren tachtig verkochten hij en zijn kartelpartners grote hoeveelheden drugs, vooral marihuana, in de VS, meldt de krant El Universal.

Caro Quintero werd veroordeeld tot 40 jaar gevangenisstraf voor het ontvoeren, martelen en vermoorden van een medewerker van de Amerikaanse antidrugs-autoriteit DEA in 1985. Na zijn vrijlating na 28 jaar cel dook hij onder. Het Hooggerechtshof besliste later dat hij zijn vervroegde vrijlating onterecht was.

Miljoenen voor gouden tip

Volgens de DEA runde hij een tak van het Sinaloa-kartel. Dat kartel was onder leiding van Joaquin "El Chapo" Guzman uitgegroeid tot een van de grootste en gewelddadigste drugsorganisaties van Mexico. De in 2019 tot levenslang veroordeelde Guzman had eerder voor Guadalajara gewerkt.

De Verenigde Staten hadden 20 miljoen dollar uitgeloofd voor de gouden tip. Caro Quintero stond in de top tien van meest gezochte personen van de FBI. De VS wil dat hij zo snel mogelijk uitgeleverd wordt.