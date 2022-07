Waarschuwingen voor gokverslaving in ADO-stadion, te midden van goksponsoring

De gemeente Den Haag gaat supporters van ADO via reclameborden in het stadion waarschuwen voor gokverslaving. Dat is opvallend, omdat de club gesponsord wordt door een casino en een online gokbedrijf, schrijft Omroep West .

ADO Den Haag sloot eerder dit jaar een overeenkomst met Hommerson Casino als shirtsponsor en speelt de wedstrijden vanaf het komende seizoen in het Bingoal Stadion. Bingoal is een online kansspelaanbieder.

Nummer van hulplijn

"In de tussentijd doen we alles wat we kunnen om de supporters van ADO Den Haag thuis en in het stadion te waarschuwen", aldus Bredemeijer. De gemeente is eigenaar van het stadion en zal daarom de volgende waarschuwing op de reclameborden tonen: "Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+", gevolgd door het nummer van de hulplijn van het Loket Kansspel.