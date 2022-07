NOS / Dick Drayer

NOS Nieuws • vandaag, 08:36 Rechter zet streep door vreemdelingenopvang op Curaçao, regime te streng Dick Drayer Correspondent Curaçao

Een rechter heeft op Curaçao een einde gemaakt aan de bestaande vluchtelingenopvang op het eiland. Het gevangenisregime waar vluchtelingen uit Venezuela er mee te maken krijgen, is volgens de rechter ontoelaatbaar en een schending van de mensenrechten onder het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Curaçao heeft daardoor op dit moment geen vreemdelingenopvang meer. Negen Venezolanen zijn in onmiddellijke vrijheid gesteld.

De uitspraak komt nadat de rechter vorige week aan het eind van de zitting had besloten zelf een kijkje te nemen in de SDKK-gevangenis in Koraal Specht, een wijk in Willemstad. De vreemdelingenbarakken, waaraan Nederland voor verbetering miljoenen euro's heeft bijgedragen, zijn nog steeds niet klaar. Daarom waren Venezolanen die een beroep doen op het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens nu in een deel van de strafgevangenis geplaatst, blok 1.

NOS / Dick Drayer De nieuwe barakken in aanbouw

Dat leverde vorige maand al een vonnis op waarbij een Venezolaanse vrouw die was vastgezet in de vrouwenvleugel van de strafgevangenis in vrijheid werd gesteld. De rechter stelde daarbij dat het ondergaan van vreemdelingenbewaring in een strafgevangenis onder een gevangenisregime niet toelaatbaar is.

Daarop besloot Curaçao alle gevangenen in blok 1 naar elders te verhuizen en via een ministeriele beschikking blok 1 aan te wijzen als plek waar vreemdelingen zonder verblijfspapieren mogen worden opgesloten, ook als ze asiel aanvragen.

Het gevangenisregime bleef echter. De rechter stelde tijdens het bezoek vast dat de Venezolanen onder een nog strenger regime vastzaten dan gevangenen die strafrechtelijk veroordeeld zijn.

Zo moesten de Venezolanen achttien uur per dag in hun cellen blijven, die benauwd en donker zijn en waarin de verlichting enkel aangaat tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Ze mochten maar zes uur per dag uit hun cel. Gedurende die uren hadden de Venezolanen weinig tot geen recreatiemogelijkheden en was van een zinvolle dagbesteding geen sprake.

NOS / Dick Drayer De Venezolanen na hun vrijlating

"Dat is anders bij de strafrechtelijk gedetineerden die onder meer beschikken over een sporthal, bibliotheek en werkplaatsen en daardoor ook zicht hebben op de buitenwereld", aldus de rechter, die verder constateerde dat de Venezolanen slechts eenmaal per twee weken 'virtueel' bezoek mochten ontvangen en er slechts toegang tot de telefoon was op eigen kosten.

De bevindingen van de rechter sluiten naadloos aan bij eerdere observaties van Amnesty International, die twee keer onderzoek deed naar de detentieomstandigheden van vluchtelingen op Curaçao.

Opgevangen

Door de uitspraak van de rechter kan de vreemdelingenopvang niet langer gebruikt worden. Een Venezolaanse man die zondag uitgezet zou worden, is bij gebrek aan opvang ook vrijgelaten.

Volgens Ieteke Witteveen van Human Rights Defense Curaçao, die de vrijgelaten Venezolanen bijstond en ze nu opvangt, is het gevolg van de mensenrechtenschendingen en het gevoerde Curaçaose beleid dat er nauwelijks nog Venezolanen proberen Curaçao binnen te komen.

"Het eiland heeft geen internationaal erkende asielprocedure, maar Venezolanen kunnen wel een beroep doen op het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Het is nog nooit iemand gelukt om met die procedure bescherming te krijgen", aldus Witteveen.