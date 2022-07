In samenwerking met RTV Noord NOS Nieuws • vandaag, 19:28 Zeven jaar cel en tbs geëist voor neersteken agenten tijdens controle avondklok

Het Openbaar Ministerie heeft zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 33-jarige man uit de Verenigde Staten voor het neersteken van twee agenten in Groningen tijdens de avondklok in maart vorig jaar.

De agenten werden volgens het OM aangevallen nadat zij twee mannen hadden aangesproken die tijdens de avondklok aan het fietsen waren. Toen ze het tweetal vroegen zich te legitimeren werd een van de agenten volgens het OM uit het niets met een mes aangevallen.

De agent werd in zijn hals en gezicht gestoken en raakte ernstig gewond. "Het had niet veel gescheeld of de politieman had het niet overleefd", aldus justitie. De andere agent, een vrouw, liep verwoningen op aan haar bovenbeen. Een koppelriem voorkwam volgens justitie dat ze in haar buik werd geraakt. Het OM gaat uit van poging tot doodslag en zware mishandeling.

Bang om teruggestuurd te worden

Na de steekpartij vluchtten de mannen naar Frankrijk, waar ze enkele dagen later werden aangehouden. Eric Jeffrey T., die sinds september 2020 illegaal in Nederland verbleef, bekende in de rechtbank dat hij de agenten heeft neergestoken.

Naar eigen zeggen deed hij dat omdat zijn partner, met wie hij die avond aan het fietsen was, geen ID-kaart bij zich had en hij bang was dat zijn partner teruggestuurd zou worden naar een ggz-kliniek. Daar werd hij, volgens T., slecht behandeld.

Bovendien zou T. dan teruggestuurd worden naar zijn geboorteland. T. noemde zijn actie in de rechtbank eerzaam, meldt RTV Noord.

Tbs in de VS

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum hebben de verdachte onderzocht en concluderen dat de man een psychische stoornis heeft. Zonder behandeling kan hij volgens de deskundigen opnieuw in de fout gaan. Zij adviseren daarom tbs met dwangverpleging.

Bij tbs is het de bedoeling dat iemand behandeld wordt en daarna als dat mogelijk is, weer terug kan keren in de maatschappij. Omdat de verdachte een vreemdeling is zonder verblijfsstatus, kan hij volgens het OM niet terugkeren in de Nederlandse maatschappij.

De verdachte kan volgens het OM wel een in Nederland opgelegde straf in de Verenigde Staten uitzitten, maar het is nog onduidelijk of justitie in de VS de tbs-behandeling kan uitvoeren. "Deze vraag is uitgezet bij de Amerikaanse autoriteiten", aldus justitie.

De rechtbank doet op 12 augustus uitspraak.