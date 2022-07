Reuzenschildpad na 150 jaar weer terug op Galapagos-eiland Santa Fe

Het Galapagos-eiland Santa Fe in Ecuador heeft na 150 jaar weer een gezonde populatie reuzenschildpadden. Van de 700 vrijgelaten Chelonoidis hoodensis-schildpadden heeft 99 procent het in goede gezondheid overleefd. De schildpadden werden in 2015 van het kleinere Galapagos-eiland Española overgeplaatst naar Santa Fe.