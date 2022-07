Van fraude verdachte Chileense politica opgepakt in Ter Apel

De politie heeft gisterochtend in Ter Apel een Chileense politica opgepakt die wordt verdacht van fraude in haar thuisland. Het OM heeft eerdere berichtgeving van het AD over de aanhouding bevestigd.

De vrouw is gistermiddag voorgeleid in de rechtbank in Rotterdam en blijft vastzitten in afwachting van de behandeling van haar uitlevering. Dat kan volgens het OM nog wel een paar weken duren.

Onevenredige straf

Chili heeft om de aanhouding van de vrouw gevraagd. Of ze in het asielzoekerscentrum in Ter Apel verbleef, is in Nederland niet bevestigd. Volgens de Chileense nieuwszender Meganoticias verbleef ze wel degelijk in het azc, en probeerde ze in Nederland asiel aan te vragen. Ze zou hebben beweerd in haar eigen land een "onevenredige straf" te hebben gekregen.