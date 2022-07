Omrop Fryslân

In samenwerking met Omrop Fryslân NOS Nieuws • vandaag, 13:37 • Aangepast vandaag, 14:16 Tall ships varen binnen voor Sail Harlingen

Bomvolle kades in Harlingen. Historische zeilschepen, die statig binnenvaren. Met een Sail In is vandaag de eerste Sail in Nederland sinds corona begonnen. Er worden meer dan 300.000 bezoekers verwacht.

Sail werd in Nederland in 2018 voor het laatst georganiseerd. Ook toen was Harlingen halteplaats in de Tall Ships Race. Dat is een wedstrijd voor vaak enorme historische zeilschepen die sinds 1956 wordt georganiseerd.

De Tall Ships Race biedt een indrukwekkend schouwspel, zoals Omrop Fryslân vandaag ook laat zien. Maar de wedstijd is meer dan alleen dat. De 37 schepen, waarvan 13 hele grote, hebben stuk voor stuk een bemanning die bestaat uit jongeren die zichzelf hebben aangemeld als vrijwilliger. Ze zijn een paar weken aan boord. In die tijd doen ze zeilervaring op en leren ze samen te werken "ongeacht nationaliteit, cultuur, religie, geslacht of sociale achtergrond".

Gifgroene zeilen

De belangstelling van het publiek zal zich vooral richten op mastodonten als de Duitse Alexander von Humboldt II. De relatief recent gebouwde driemaster vaart sinds 2011 rond met haar karakteristieke gifgroene zeilen. Uit Nederland zeilen onder meer de bark Europa (1911) en de Oosterschelde (1917) mee. De Oosterschelde is de laatst overgebleven originele Nederlandse driemaster uit het begin van de vorige eeuw en een van de weinige echt historische zeilschepen ter wereld.

Voor het publiek is, net als bij Sail Amsterdam, een kermisachtig programma opgetuigd. Er treden popartiesten en shantykoren op. Het verschil met Amsterdam als locatie voor de Tall Ships Race is vooral de schaal van het programma. Bij Sail Amsterdam, waarvan de eerstvolgende editie in 2025 staat gepland, worden meer dan twee miljoen bezoekers verwacht.

Pier afgesloten

Tijdens Sail Harlingen is een deel van de Noorderpier dit weekeinde afgesloten voor publiek, alleen de kop van de pier is open. Dat heeft te maken met de stabiliteit. Het waterschap vreest dat een deel van de pier kan wegglijden of inzakken omdat een geul in het Wad zich sneller dan verwacht verplaatst richting de pier.

Om problemen te voorkomen wil het waterschap over een lengte van 350 meter stenen bijstorten, bij de pier. Maar dat gebeurt pas in augustus.

Omrop Fryslân Jonge trainees op een van de zeilschepen