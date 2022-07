Vereniging Eigen Huis wil fors hogere grens Nationale Hypotheek Garantie

Daarmee komt de NHG-grens dichter bij de gemiddelde verkoopprijs van een huis, die was afgelopen kwartaal 448.000 euro. "Juist in deze tijd van grote onzekerheid is het belangrijk dat kopers, en vooral starters, via de NHG financieel worden beschermd", zegt VEH-directeur Cindy Kremer. "Zonder NHG wordt het voor starters nog lastiger een eerste huis te kopen."

Heb je een hypotheek met NHG, dan neemt NHG je restschuld over en betaalt die aan de bank als je ooit door werkloosheid, scheiding of het overlijden van je partner je woning met verlies moet verkopen.

NHG staat ervoor open

NHG zegt in een reactie er al over na te denken en is hierover in gesprek met de ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken. "Aan de ene kant hebben we bewust gekozen voor een systematiek die de gemiddelde huizenprijs gelijkmatiger volgt, om zo een stabiliserend effect te creëren. Zowel als de huizenprijzen omhooggaan als omlaag", zegt een woordvoerder van NHG.