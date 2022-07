Zeldzaam graf Slag bij Waterloo gevonden: 'Nog nooit zoiets gezien'

Een internationaal team van archeologen heeft in de buurt van de plaats waar de Slag bij Waterloo werd uitgevochten, een veldgraf gevonden van een van de militairen die daarbij omkwamen. De vondst is bijzonder, omdat er haast nooit sporen van de vele gesneuvelden teruggevonden worden.

De vondst werd gedaan in een gehucht net buiten Brussel, Mont-Saint-Jean, waar indertijd een Brits veldhospitaal was gevestigd. In de buurt van het skelet werden ook beenderen van verschillende losse ledematen gevonden, bewijs van de amputaties die hier plaatsvonden in 1815.