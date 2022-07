AFP

NOS Nieuws • vandaag, 00:18 Resten van 8000 nazi-slachtoffers in Pools massagraf aangetroffen

In Polen is in de buurt van het voormalige Duitse concentratiekamp Soldau een massagraf gevonden met de verbrande overblijfselen van zo'n 8000 mensen. Onderzoekers van het Instituut voor Nationale Herinnering vermoeden dat het gaat om mensen uit de Poolse elite die in 1939 in het kamp om het leven zijn gebracht.

Het kamp, dat de nazi's direct na de inval in Polen openden ten noorden van de hoofdstad Warschau, werd onder meer gebruikt als vernietigingskamp. Naar schatting zijn er in het plaatsje Dzialdowo zo'n 30.000 Joden, politieke tegenstanders en leden van de Poolse elite gedood.

De onderzoekers denken dat de gevonden slachtoffers in 1939 eerst zijn vermoord en toen in 1944 de Russen oprukten in Polen probeerde de nazileiding de sporen van de moorden uit te wissen. Joodse gevangenen moesten de lichamen opgraven en verbranden. De as werd opnieuw begraven.

16.000 kilo as

De onderzoekers hebben in totaal zo'n 16.000 kilo menselijke as gevonden. Volgens de onderzoekers blijft er ongeveer twee kilo as over na het verbranden van een lichaam. Op die manier komen ze op de schatting van 8000 lichamen. In een poging om de identiteit van de slachtoffers te achterhalen, wordt het as onderzocht op dna-sporen.

