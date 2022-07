RTV Noord

vandaag, 17:44 Google koopt 20 hectare grond in Groningen voor bouw datacenter

Google wil een datacenter bouwen ten westen van Hoogkerk in Groningen. Het techbedrijf heeft twintig hectare grond van de gemeente Groningen gekocht, meldt RTV Noord.

De komst van het datacenter hangt al enige tijd in de lucht. Groningen zegt al langer open te staan voor de komst van een datacenter. Google laat weten dat het gaat om een "kleinschalige satelliet-faciliteit". Het bedrijf dient volgens de regionale omroep na het tekenen van de koopovereenkomst een aanvraag voor een omgevingsvergunning in. Dat lijkt een formaliteit, want het plan om in het najaar van 2023 te beginnen met bouwen, ligt er al.

De techgigant heeft plannen voor de bouw van in totaal twee van dit soort faciliteiten in de provincie. Ze zijn bedoeld als back-up van het grotere datacenter in de Eemshaven. De andere komt in Oldambt te staan. Beide beslaan acht hectare aan bebouwing en 65 megawatt aan energie.

Daarmee zitten de plannen onder grens van wat wordt gedefinieerd als een hyperscaler (10 hectare en 70 megawatt). Het kabinet besloot eerder om dit soort megadatacenters maar in twee gemeenten toe te staan. Het Hogeland in Groningen en Hollands Kroon in Noord-Holland. Die laatste gemeente heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan nieuwe projecten.