ANP

NOS Nieuws • vandaag, 08:05 Utrechtse sociale huurwoningen zes weken lang met voorrang naar statushouders

De gemeente Utrecht stelt vanaf 1 augustus de meeste vrijgekomen sociale huurwoningen zes weken lang uitsluitend beschikbaar voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning die op een huis wachten. Op die manier wil het college de meeste van de 490 statushouders die in de wachtrij staan in één keer huisvesten.

Die groep maakt deel uit van de in totaal 7500 statushouders van wie het Rijk wil dat ze versneld worden opgevangen door gemeenten in het hele land. Utrecht is de eerste grote gemeente die gehoor geeft aan die oproep. Daarmee haalt de Domstad ook zijn eigen achterstand in bij het huisvesten van statushouders. Vorig jaar lukte het niet om het wettelijk verplichte aantal statushouders op te vangen vanwege een tekort aan woningen.

Uitzondering voor noodgevallen

Normaal gesproken gaat 30 procent van de vrijgekomen corporatiewoningen naar bijzondere of kwetsbare groepen, zoals statushouders. De rest gaat naar reguliere woningzoekenden. Die maatregel wordt dus tijdelijk genegeerd, behalve voor uitzonderlijke gevallen waarvoor met spoed een woning wordt gezocht.

"Door de achterstand versneld in te lopen, kunnen we in september weer terug naar de gebruikelijke verdeling", zegt wethouder De Vries van Wonen. Hij onthult ook een plan om de komende 2,5 jaar 2500 tijdelijke sociale huurwoningen extra te realiseren. Die blijven 10 tot 15 jaar staan. "Dit komt bovenop al bestaande plannen voor permanente sociale huurwoningen. Hiermee bieden we woningzoekenden meer perspectief", legt De Vries uit.

Het aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel en de asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. 14.000 statushouders wachten in de opvang op huisvesting. De afgelopen maanden moesten asielzoekers in Ter Apel meerdere keren op stoelen de nacht doorbrengen omdat er te weinig plekken zijn.

Dat er vluchtelingen op de grond en op stoeltjes moeten slapen, is een nationale crisis. Hoe kwam het zover? En wat zit erachter? NOSop3 legt het uit:

10:58 Waarom het totale chaos is in Ter Apel

De Utrechtse wethouder Streefland van Asiel en Integratie vindt dat statushouders, net als ieder ander die op zoek is naar een woning, de kans moet krijgen op een eigen plek. "Dat we nu kiezen voor deze snelle en onorthodoxe ingreep, geeft aan hoe groot de asiel- én de wooncrisis zijn."

De twee wethouders erkennen tegenover de Volkskrant dat andere woningzoekenden het een raar besluit kunnen vinden. Bij sommigen bestaat al het beeld dat "vluchtelingen onze woningen inpikken", zegt Streefland. Maar volgens haar voorkomt het besluit dat de sociale huurmarkt het hele jaar gebukt gaat onder het huisvesten van statushouders.