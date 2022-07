Gevierd pianist en pianopedagoog Jan Wijn (88) overleden

In 2020 was Wijn te gast in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen. Hij vertelde dat zijn pianoleraar op de muziekschool in Bussum hem afraadde om pianist te worden, omdat daarmee niets te verdienen was. De parabel van de talenten uit de Bijbel deed hem besluiten om toch pianist te worden.

Ook vertelde hij over de verlamming die het onmogelijk had gemaakt om als concertpianist door te gaan. Dat opende de weg naar een nieuw leven als pianoleraar. "Speel ritmisch en logisch", was een van zijn belangrijkste adviezen. Het gesprek kan hier worden teruggeluisterd.