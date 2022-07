umelog - Flickr / Creative Commons by-nc-sa

NOS Nieuws • vandaag, 19:04 Architect Wim Quist (91) van Rotterdamse Willemswerf overleden

Architect Wim Quist is op 91-jarige leeftijd overleden, meldt het Rotterdamse architectenbureau Quist Wintermans Architekten op zijn website. Quist overleed afgelopen zaterdag in zijn woonplaats Amsterdam.

De in Amsterdam geboren architect heeft een aantal bekende gebouwen in Nederland ontworpen. Onder meer het Museon en Omniversum in Den Haag, Beelden aan Zee Scheveningen, de schouwburg van Rotterdam en de Uyllanderbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Diemen zijn van zijn hand.

Ook het kantoorgebouw Willemswerf aan de Maas in Rotterdam komt uit zijn koker. Het beeldbepalende rechthoekige gebouw wordt aan de waterkant diagonaal doorgesneden. Het wordt gezien als zijn bekendste ontwerp. En aan de Antoon Coolenlaan in Eindhoven staat de in 1970 gebouwde watertoren. Die bestaat uit drie witte bollen die elk 500 kubieke meter water dragen.

Bekijk hier een aantal van zijn ontwerpen:

Sla de carrousel over ANP Het Museon in Den Haag

European Roads - Flickr / Creative Commons by-nc-sa De Uyllanderbrug bij Diemen

Hans Porochelt - Flickr / Creative Commons by-nc-sa De watertoren in Eindhoven

In 1960 richtte Quist een architectenbureau op in Rotterdam, dat in 1995 werd samengevoegd met Architektenburo Wintermans tot het bedrijf dat het nog altijd is. En tussen 1968 en 1975 was hij hoogleraar aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Daarna was hij Rijksbouwmeester tot 1979.

Juridische strijd

De architect raakte vorig jaar verwikkeld in een juridische strijd met waterbedrijf Evides. Dat bedrijf wilde het pand voor de Drinkwaterleiding Rotterdam verbouwen en nieuwe gebouwen op het terrein zetten. Quist ontwierp het gebouw, dat naast de Van Brienenoordbrug ligt, in 1977. Volgens hem zou het ontwerp door de aanpassingen worden verminkt. De rechter gaf hem in november gelijk en Evides kreeg een bouwstop opgelegd.