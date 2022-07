ANP

In samenwerking met RTV Oost NOS Nieuws • vandaag, 18:53 Hengelo stuurt bus met asielzoekers terug naar Ter Apel: 'niet aangemeld'

Een bus met zo'n dertig asielzoekers uit Ter Apel is gisteravond vanuit Hengelo weer teruggestuurd naar Groningen. Het ging om een bus met alleenstaande mannen, die volgens de gemeente Hengelo niet door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers waren aangemeld.

"Hoe schrijnend het ook is, we konden de asielzoekers hier niet opvangen", reageert Stijn Vrijkorte van de gemeente Hengelo bij RTV Oost. "Wij vangen hier enkel nog vrouwen en gezinnen op. Onze opvang is ingericht voor deze doelgroep, niet voor alleenstaande (jonge) mannen. Het COA had de bus niet aangemeld bij ons, dus het was een verrassing dat hij kwam."

Het COA zelf snapt niets van de uitleg van de gemeente. "Wij kregen als reden te horen dat de bus te laat arriveerde", zegt medewerker Frank Neervoort. "Ze zouden in Hengelo op het late tijdstip niets meer hebben kunnen regelen."

Uiteindelijk zette de bus koers terug richting Ter Apel. Daar moesten de dertig mannen de nacht doorbrengen in een recreatiezaal, aldus Evita Bloemheuvel van Vluchtelingenwerk.

Nationale crisis

Het is al maanden chaos bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Het centrum heeft structureel te weinig bedden, waardoor asielzoekers geregeld buiten of in een stoel moeten slapen. Het Rode Kruis noemde de situatie eerder onmenselijk. Het kabinet besloot recent de vastgelopen asielopvang aan te pakken als nationale crisis.

Een aantal asielzoekers uit Ter Apel wordt overgeplaatst naar Heiloo. In sportcentrum Het Vennewater zijn vrijdag de eerste asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum opgevangen.

Ook dat gaat vooralsnog niet zonder slag of stoot: in de crisisnoodopvang is afgelopen weekend ruzie ontstaan tussen een aantal asielzoekers, meldt NH Nieuws. Drie van hen zijn meegenomen door de politie en elders geplaatst. Dertig anderen wilden niet langer in de opvang in Heiloo blijven. De aanleiding van het conflict is onbekend.