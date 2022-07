Kroatië gaat euro invoeren, EU-ministers nu ook akkoord

Kroatië stapt begin volgend jaar over van de kuna op de euro. De Europese ministers van Financiën zijn formeel overeengekomen dat het land tot de muntunie mag toetreden. Kroatië is daarmee het twintigste land dat de eenheidsmunt invoert.

Het besluit zat er overigens al aan te komen; begin juni gaf de Europese Centrale Bank toestemming voor de toetreding. Het akkoord van de ministers van Financiën was de laatste stap. Zij moesten bepalen tegen welke koers Kroatië zijn kuna's voor euro's mag inruilen. De omrekeningskoers van de Kroatische munt is vastgesteld op 7,53450 tegen 1 euro.

"Dit is een belangrijke stap in een tijd waarin de Russische agressie jegens Oekraïne de wereld blijft shockeren", zei vicevoorzitter Dombrovskis van de Europese Commissie over de toetreding. Kroatië is sinds 2013 lid van de Europese Unie en wilde al langere tijd de euro invoeren. De Kroatische minister van Financiën verwelkomde het besluit en sprak van "een historische dag" voor zijn land.