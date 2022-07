Chroom-6 gevonden in grondwater bij Tata Steel

Wat is chroom-6

Chroom-6 is een kankerverwekkend metaal dat in sommige soorten verf of coating zit. In vaste vorm is het geen gevaar, maar kleine deeltjes zijn dat wel. Die deeltjes komen onder meer vrij bij schuren en lassen.

Sinds de jaren 70 is de maximum toegestane blootstelling aan chroom-6 stap voor stap verlaagd.