'Heel kwalijk dat Beek geen onderzoek wil doen naar oorlogsverleden'

In samenwerking met

De Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge Limburg is "verbaasd en geschokt" dat de gemeente Beek geen onderzoek gaat doen naar de rol van de gemeente bij de roof van Joods vastgoed tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Makelaars, notarissen en kopers verdienden tijdens de oorlog flink aan de woningen van Joden, weet Ernst de Reus, voorzitter van de Joodse geloofsgemeenschap in Limburg. "Het staat vast dat ook de gemeente Beek huizen van Joodse inwoners heeft gekocht en daarom is het noodzakelijk om te kijken naar wat er in het verleden heeft plaatsgevonden. Ik vind het heel kwalijk dat de gemeente dit niet doet."