EPA

NOS Nieuws • vandaag, 19:45 Zelensky ontslaat Oekraïense ambassadeurs, reden onbekend

De Oekraïense president Zelensky heeft negen van zijn ambassadeurs ontslagen: die in Duitsland, Noorwegen, Tsjechië, Hongarije, India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka en Malediven. Een reden voor de ontslagronde is niet gegeven. Evenmin is duidelijk of ze op een andere post worden benoemd.

Het ontslag van de ambassadeur in Duitsland, Andrij Melnyk, komt op een gevoelig moment. Oekraïne vindt dat Duitsland haast moet maken met de levering van zware wapens voor de strijd tegen Rusland. Melnyk heeft dat in onverbloemde termen aan bondskanselier Scholz laten weten. Ook heeft hij Scholz vorige maand voor "beledigde leverworst" uitgemaakt.

Interview

Het Duitse persbureau DPA schrijft dat Melnyk vorige week veel kritiek uitlokte met uitlatingen over de Oekraïense nationalist Stepan Bandera (1909-1959).

Bandera was tijdens de Tweede Wereldoorlog de leider van een organisatie die met de moord op Joden en Polen in verband wordt gebracht. Melnyk bestreed dat Bandera een massamoordenaar was. Volgens hem was hij een vrijheidsstrijder die door de Sovjet-Unie is gedemoniseerd.

De Israëlische ambassade in Duitsland verweet Melnyk dat hij de feiten verdraait, dat hij de Holocaust bagatelliseert en dat hij de slachtoffers van Bandera beledigt. Volgens de Süddeutsche Zeitung waren de uitlatingen van Melnyk ook voor Polen onacceptabel.

Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Melnyk op persoonlijke titel heeft gesproken.

Turbine

Tussen Duitsland en Oekraïne speelt ook een conflict over wat er met een turbine van de gaspijplijn Nordstream 1 moet gebeuren. Die turbine is door het Duitse bedrijf Siemens gemaakt en is nu voor onderhoud in Canada. Rusland zei vorige maand dat dat een van de redenen was om de gasleveranties aan Duitsland drastisch te verminderen.

Oekraïne wil dat de turbine in Canada blijft, zodat Rusland minder geld aan zijn gasexport verdient. Duitsland wil juist dat de turbine zo snel mogelijk weer naar Rusland gaat, zodat er weer meer Russisch gas naar Duitsland kan worden gepompt.