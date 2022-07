ANP

NOS Nieuws • vandaag, 12:19 Liever doneren dan slachten voor het Offerfeest: 'Ik kies voor vega' Anneke Polak Sla de carrousel over Anneke Polak

Bij het Offerfeest hoort het ritueel slachten van een schaap. Toch kiezen moslims in Nederland steeds vaker voor een alternatief: ze offeren zelf geen dier maar doneren vlees aan armen die zelf geen schaap kunnen betalen. Ook eten sommigen zelfs helemaal geen vlees meer tijdens het Offerfeest en kiezen voor vegetarisch.

Een van hen is Mariam el Maslouhi uit Den Haag. "Als ik kijk naar de bio-industrie, waar dieren met antibiotica worden volgespoten en hoe ze behandeld worden, dan zie ik het vlees niet meer als halal." Zij eet dit Offerfeest dan ook salade, gegrilde groente en fair trade vleesvervangers.

Net als Latifa Brahmi. "Als onze profeet nog zou hebben geleefd, zou het vlees zoals we dat in Nederland kennen meteen verboden worden. Vanuit de islam staat welzijn hoog in het vaandel, dus ook dierenwelzijn. Mijn man en ik offeren dit jaar dan ook geen dier, maar we hebben gedoneerd aan Marokko. Daar hoeden ze de schapen zelf, verzorgen ze het hele jaar. Daar doneer ik het aan arme mensen die maar een paar keer per jaar vlees eten."

Ook haar jongere neven kiezen voor doneren, aldus Brahmi. En die trend ziet ook Brahim Bourzik, hoofdredacteur van moslimkrant.nl. "Ik heb heel veel vragen gekregen afgelopen anderhalve week, of het geaccepteerd is om vlees te doneren in plaats van zelf te eten. Dat leeft enorm onder de nieuwe generatie die hier is opgegroeid. Mijn dochter van 22 eet ook geen vlees. Jongeren geven aan echt niet te willen offeren dus we moeten een manier vinden hoe daarmee om te gaan in de toekomst. De traditie in ere houden zonder de jongeren daarbij te verliezen, want emoties houden zich niet aan afspraken."

Houd naast het Offerfeest ook een islamitische veganmaand. Schrijver en socioloog Mohammed Benzakour

Muhsin Köktas van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) herkent de trend. "Doneren neemt echt toe, vorig jaar was het behoorlijk en dit jaar nog meer." Cijfers heeft hij niet. Socioloog en schrijver Mohammed Benzakour deed eerder deze maand in de Volkskrant de oproep om naast het Offerfeest een islamitische veganmaand te houden. "Ik heb uit veel hoeken brieven gehad. De tweede en derde generatie is hier bewuster mee bezig."

Niet alleen bij het Offerfeest wordt veel vlees gegeten, maar ook tijdens Kerst, Thanksgiving. Benzakour: "In de Koran staat ook dat je zelfstandig moet nadenken, dat je je in al je handelen bewust moet zijn waarom je iets doet, en dan zeg ik: als we geloven dat de planeet is geschapen met alle wonderen en schoonheden, en zien dat die bedreigd wordt, dan moet je nadenken over dit soort tradities en gewoontes."

Bio-industrie

Aziz Kaouass is voorzitter van de stichting Riforest, die zich inspant voor het ecologisch en economisch herstel van het Rifgebied in Marokko. Hij heeft wel oren naar de boodschap van Benzakour. "Ik zou het om kunnen draaien. Dat je een maand rondom het Offerfeest vlees eet, en daarna de rest van het jaar niet. Ik probeer zelf zoveel mogelijk vegetarisch te eten, zeker in de context van bio-industrie waarbij ik niet weet hoe een dier heeft geleefd."

Zelf slacht Kaouass dan ook geen dier tijdens het Offerfeest. "Wat ik zelf al jaren doe, is in Marokko een schaap laten slachten en dat vlees gaat naar families die het daar goed kunnen gebruiken. Het gaat om de intentie die erachter zit."