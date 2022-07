EPA

NOS Nieuws • vandaag, 05:59 Sopranos-acteur 'Paulie Walnuts' overleden

In Florida is acteur Tony Sirico (79) overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als Peter Paul 'Paulie Walnuts' Gualtieri in de mafia-serie The Sopranos. Ook speelde hij in Goodfellas en films van Woody Allen als Bullets Over Broadway.

In de HBO-serie The Sopranos, die werd uitgezonden tussen 1999 en 2007, speelde hij een van de maffiabazen met zijn kenmerkende onberispelijke kapsel met grijze slapen.

Hij was een meedogenloze moordenaar, maar was ook paranoïde en hij kampte met verschijningen van de maagd Maria die volgens hem verwezen naar zijn eigen dood. Als hoofdrolspeler James Gandolfini (Tony Soprano) in de laatste aflevering van het eerste seizoen vertelt dat hij al een jaar in therapie is, geeft ook Paulie toe dat hij een therapeut ziet voor zijn angsten.

De bijnaam 'Paulie Walnuts' had zijn karakter gekregen omdat hij ooit een truck had overvallen waarin televisies zouden zitten, maar die bleek gevuld met walnoten.

Crimineel verleden

Sirico had voordat hij ging acteren een paar keer in de gevangenis gezeten. Tijdens zijn laatste celstraf in de jaren zeventig zag hij een optreden van oud-gevangenen en dacht hij dat hij dat ook wel zou kunnen.

Hoofdrolspeler James Gandolfini van The Sopranos overleed al in 2013. Michael Imperioli die in de serie Christopher Moltisanti speelde noemt Sirico een goede vriend, collega en een partner in crime. Steven Van Zandt (Silvio Dante) noemt hem op Twitter legendarisch.