Bosbrand in Yosemite bedreigt reuzensequoia's

Donderdag brak er door nog onbekende oorzaak brand uit in het gebied. Inmiddels staat er een stuk bos van ruim 100 hectare in brand, zo'n 300 voetbalvelden groot. Het vuur is nog niet onder controle.

Droogte en achterstallig beheer

Door die combinatie van factoren maakt de VS momenteel het meest verwoestende bosbrandenseizoen door in 10 jaar: er is al bijna 2 miljoen hectare natuur in vlammen opgegaan, een gebied ongeveer half zo groot als Nederland.