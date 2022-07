Fraude, fouten en 'structurele problemen' bij uitgifte van Nederlandse paspoorten

Bij de uitgifte van Nederlandse paspoorten zijn fraude en fouten aan het licht gekomen. Corrupte ambtenaren in een onbekend aantal gemeenten hebben voor geld valse paspoorten afgegeven. Verder zijn er "structurele problemen" bij het verstrekken van paspoorten, omdat ambtenaren de regels niet nauwkeurig genoeg volgen, zo blijkt uit een brief van staatssecretaris Van Huffelen van Binnenlandse Zaken.

Over het werk van de corrupte ambtenaren wil Van Huffelen in de brief weinig kwijt. Ze schrijft dat er tientallen gevallen bekend zijn waar een "beperkt aantal corrupte ambtenaren" valse gegevens of een vervalste foto in een paspoort hebben gezet.