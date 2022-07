Gebouw stort deels in bij werkzaamheden Arnhem, twee bouwvakkers gewond

In Arnhem is een deel van een pand in aanbouw ingestort. Daarbij zijn twee bouwvakkers gewond geraakt, van wie een er slecht aan toe is.

Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Volgens een videocorrespondent viel er een lading van een hijskraan. Die kwam terecht op een plateau.

Arbeidsinspectie doet onderzoek

Een woordvoerder van het aannemingsbedrijf zegt tegen Omroep Gelderland geschrokken te zijn door het ongeval. "Je schrikt altijd als je een telefoontje krijgt dat er een ongeluk is geweest op de bouw", zegt hij. "We weten verder niets op dit moment, want alles is afgezet. We hopen dat de mensen er niet al te erg aan toe zijn."