RTV Drenthe

NOS Nieuws • vandaag, 15:06 Stikstofbetogingen in hele land, van Texel tot Wijster tot Middelburg

Op verschillende plekken in het land wordt vandaag gedemonstreerd tegen het stikstofbeleid. In Wijster blokkeren boeren een afvalverwerkingsbedrijf en op Texel is als ludieke actie de 'Vrije Republiek Tessel' uitgeroepen.

Het protest op het eiland is vanwege de aangekondigde stikstofmaatregelen en het visserijbeleid. De organisatoren zijn bang dat de havens en weilanden uiteindelijk leeg zullen zijn en dat het typische Texelse landschap straks niet meer bestaat.

Bij het uitroepen van 'onafhankelijkheid' waren vanmorgen Texelse vissers en boeren aanwezig. Er waren ook veel sympathisanten met boerenzakdoeken aan hun fiets, zegt een verslaggever van NH Nieuws. Er worden nieuwe 'paspoorten' voor de 'republiek' uitgedeeld.

Er is geen sprake van een echte afscheiding van het eiland, benadrukt boerenorganisatie LTO. De actievoerders willen aandacht omdat het huidige beleid "Texel maatschappelijk geheel dreigt te ontwrichten".

NH Nieuws

Op de boot naar Texel krijgen mensen foldertjes en langs de wegen op Texel staan tractoren en zijn poppen van stro neergezet. "Hiermee hopen we met een knipoog de aandacht te trekken", zegt oud-wethouder Hennie Huisman-Peelen. "Want de vloot is al gehalveerd, er zijn nu nog maar vijftien kotters over. Moeten dat er weer de helft minder worden?"

Grind en puin

In Wijster wordt op een heel andere manier actiegevoerd. Daar hebben boeren vanmorgen vroeg een blokkade van trekkers neergezet bij afvalverwerkingsbedrijf Attero. Ook zijn grote bulten grind en puin op de weg gestort. Boeren zien het bedrijf en de afvalverwerkingssector als een belangrijke uitstoter van stikstof.

Op de toegangswegen staan volgens RTV Drenthe zo'n veertig trekkers, met daarachter een file van vrachtwagens.

RTV Drenthe Grind op de weg in Wijster

Het is niet de eerste keer dat boeren de toegangswegen naar het bedrijf blokkeren. Dat gebeurde vorige week ook al.

Attero laat weten begrip te hebben voor boeren die hun onvrede willen uiten, maar vindt de manier waarop ze dat doen ongepast. "Tijdens de coronalockdown vielen we niet voor niets onder de vitale sector", zegt een woordvoerder, die ook wijst op de publieke functie van het bedrijf. Bij Attero wordt onder meer afval van de Drentse gemeenten verzameld en verwerkt.

Bij het provinciehuis van Zeeland in Middelburg wordt op weer een andere manier stilgestaan bij de stikstofregels. Boeren met zo'n tachtig trekkers zijn daar om hun steun te betuigen aan het provinciebestuur, dat de stikstofplannen van het kabinet afwijst.

Tegelijk willen de boeren met de actie nog eens benadrukken dat ze het niet eens zijn met de stikstofplannen van het kabinet.

Op een industriegebied in Eerbeek zijn boeren ook al een groot deel van de dag aan het protesteren. Vanmorgen blokkeerden ze met trekkers en hooibalen alle ingangen van papierfabriek DS Smith.

Inmiddels staan er volgens een verslaggever van Omroep Gelderland zo'n twaalf trekkers op verschillende plekken in het dorp. Ze blokkeren verbindingswegen, zodat het lastig is om in of uit het dorp te gaan. Boeren zijn van plan om vanmiddag om 17.00 uur een persbijeenkomst te houden in Eerbeek.

In Woerden werd vanmorgen vroeg ook actiegevoerd. Landbouwvoertuigen blokkeerden volgens RTV Utrecht sinds 03.00 uur vannacht een distributiecentrum van supermarktketen Jumbo. Voor 08.30 waren ze daar weer weg, zei een politiewoordvoerder.

Boeren geblokkeerd

In Holten werden vanmorgen juist tientallen boeren geblokkeerd. Een colonne van boeren was volgens RTV Oost onderweg naar transportbedrijf Müller Fresh Food Logistics, dat lucht kreeg van de actie en uit voorzorg de straat blokkeerde met een vrachtwagen.

Boeren gingen in gesprek met de directie van het vervoersbedrijf, dat gespecialiseerd is in het bevoorraden van winkels en supermarkten.

Volgens de directeur van het bedrijf verliep de actie gemoedelijk. Rond 09.30 uur gingen de boeren weg.