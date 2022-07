ANP

In samenwerking met L1mburg NOS Nieuws • vandaag, 08:20 Ruim vier op de vijf Limburgers tanken over de grens

Een groot deel van de Limburgers stak de afgelopen maand de grens over om daar de benzinetank van hun auto bij te vullen. Om precies te zijn 83,4 procent van de Limburgse autobezitters deed dat.

Ook elders in de grensprovincies halen veel automobilisten hun benzine over de grens, maar Limburgers spannen de kroon, blijkt uit een enquête van ANP/LocalFocus en Kieskompas.

Bijna 73 procent van de Limburgse ondervraagden zegt in het buitenland te tanken omdat benzine daar beduidend goedkoper is, schrijft 1Limburg.

Vijftig cent goedkoper

Het prijsverschil was tijdens corona teruggelopen, maar is sinds de oorlog in Oekraïne weer toegenomen. In België gaat het om een paar dubbeltjes per liter Euro 95, in Duitsland is een liter benzine al gauw vijftig cent goedkoper, mede omdat Duitsland op 1 juni de accijns op benzine voor een groot deel schrapte.

De accijnsverlaging leidde tot enorme drukte in de grensstreek, ziet ook RTV Oost. Bijvoorbeeld in Gronau, niet ver over de grens bij Enschede. "Nu is het wel iets minder druk, maar er komen nog steeds veel Nederlanders", zegt een pompbediende van een tankstation daar tegen de regionale omroep.

Elders tankt de helft over de grens

Het effect is in alle grensprovincies merkbaar. In provincies als Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe zegt ongeveer de helft van de automobilisten over de grens te tanken.

"Ik kan mensen geen ongelijk geven om voordeel te pakken in Duitsland", zegt tankhouder Louis Roeleveld aan de Nederlandse kant van de grens in Denekamp. "We gaan door zolang het gaat. Het is je eigen bedrijf en je zegt niet zomaar 'ik doe het niet meer'. Maar als er niets verdiend wordt, dan gaat de aardigheid er heel snel af."

ANP/Local Focus Percentage dat over de grens tankt