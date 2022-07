In samenwerking met NH Nieuws NOS Nieuws • vandaag, 21:16 Het Blauwe Huis van Monet krijgt de oorspronkelijke blauwe kleur

Het Blauwe Huis in Zaandam dat in 1871 door Claude Monet werd geschilderd, krijgt zijn originele kleur terug. Een expert deed lange tijd onderzoek naar de verf en is blij dat het pand eindelijk de juiste kleur krijgt, meldt NH Nieuws.

Tot 2014 was niet duidelijk of het huis aan de Hogendijk echt blauw was toen Monet het schilderde, of dat de Franse impressionist zijn fantasie had gebruikt.

54 lagen

Verfexpert en Monet-gids Frits Schuster deed onderzoek naar de 54 verflagen op een van de bouwstenen uit 1724. De 46ste verflaag bleek opvallend blauw. Zijn ontdekking leidde er in 2014 toe dat het huis blauw werd geverfd, maar het resultaat viel tegen bij de verfdeskundige.

"Ik was toen heel trots op mezelf. Maar ik wist al meteen dat het niet helemaal de juiste kleur blauw was. Dat kon toen niet worden teruggedraaid omdat er speciaal een Monet-blauwe kleur was gemaakt."

Via microscopisch onderzoek is alsnog de juiste kleur gevonden. Schilders gingen vanmiddag aan de slag met de authentieke kleur. De kleur is een fractie groener en donkerder dan bij de vorige verflaag.

Wikimedia Commons 'Het blauwe huis' van Monet

De Franse schilder Claude Monet (1840-1926) woonde in 1871 enkele maanden in Zaandam. Hij maakte meerdere schilderijen van de Zaanstreek. 'La Maison Bleue' bleef altijd een van zijn meest dierbare exemplaren omdat zijn vrouw en kind op het werk afgebeeld staan.