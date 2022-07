1Limburg

In samenwerking met L1mburg NOS Nieuws • vandaag, 20:02 Voor fraude veroordeelde Van Rey mag wethouder worden

Politicus Jos van Rey mag wethouder van Roermond worden, ondanks zijn eerdere veroordeling voor fraude. Uit een screening blijken geen bezwaren voor het wethouderschap, maakte de gemeente Roermond vandaag bekend.

Vijf wethouders van Roermond, onder wie Van Rey, werden gescreend door Bureau Berenschot. Het bureau heeft niets gevonden wat hun benoeming in de weg staat.

Voorwaardelijke gevangenisstraf

De 77-jarige Van Rey werd enkele jaren geleden veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf wegens corruptie en verkiezingsfraude. Ook mocht hij enkele jaren geen wethouder zijn. Die schorsing is voorbij.

In het rapport van Berenschot staat dat er wel integriteitsrisico's zijn geconstateerd. Bij wie, staat niet in de openbare samenvatting van het rapport. Het bureau doet naar eigen zeggen aanbevelingen hoe met deze risico's om te gaan. Waaruit die risico's bestaan, staat ook niet in de openbaar gemaakte samenvatting.

Boycot

In mei werd bekend dat Jos van Rey van de Liberale Volkspartij Roermond (LVR) opnieuw wethouder zou worden. Acht jaar lang was die partij geboycot door de andere grote partijen vanwege de verdenking tegen, en later de veroordeling van Van Rey, legt 1Limburg uit.

Van Rey zat eerder voor de VVD in de Tweede Kamer. Hij richtte in 2013 zijn eigen partij op, toen de VVD hem vanwege de verdenking van corruptie onder druk zette om af te zien van zijn kandidatuur voor de verkiezingen van 2014. In april 2015 royeerde de VVD Van Rey.