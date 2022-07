ANP/Robin van Lonkhuijsen

In samenwerking met Omroep West NOS Nieuws • vandaag, 16:30 Mannen krijgen werkstraffen voor houden van hanengevechten

Twee mannen zijn door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot werkstraffen voor het houden van hanengevechten in een schuur in Bodegraven. De rechter oordeelde dat er sprake was van dierenmishandeling.

Boy de M. (35) uit Zwammerdam en Joseph S. (41) uit Bodegraven moeten respectievelijk 80 uur en 40 uur werkstraf uitvoeren. Ook mogen ze de komende twee jaar geen kippen of hanen houden. Als ze opnieuw in de fout gaan, moeten zij de cel in, schrijft Omroep West.

Arena

Het duo werd in 2018 aangehouden na een politie-inval bij verschillende schuurtjes in Bodegraven. Bij de inval vonden agenten een 'arena', een ronde kooi waarin de hanen werden getraind. In een weiland vlakbij stond een vat met daarin een dode haan. In totaal vond de politie 70 hanen.

Twee weken geleden gaven de mannen in de rechtbank toe dat ze hanen hebben laten vechten, aldus een Omroep West-verslaggever. Het zou gaan om een uit de hand gelopen hobby, verklaarden de twee mannen die neven van elkaar zijn.

De rechter achtte vanmiddag niet bewezen dat de twee mannen gevechten 'breder hebben georganiseerd'. De zaak is zover bekend de eerste strafzaak in Nederland rondom hanengevechten, stelt Omroep West.