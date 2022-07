Tiener zonder kaartje mishandelt conductrice en kan ov-verbod verwachten

De tiener werd agressief toen de conductrice zijn valse kaart in beslag nam. "Er ontstond een worsteling tussen de twee", aldus de woordvoerder. "Gelukkig werd onze collega door andere reizigers geholpen en belden zij 112." De conductrice was behoorlijk overstuur na de mishandeling en is nog steeds flink geschrokken, aldus de NS.

Ook Eelco van Asch, lid Raad van Bestuur van NS is geschrokken van het voorval: "Het is verschrikkelijk wat onze collega is overkomen. We zorgen ervoor dat zij opgevangen en gesteund wordt. Geweld accepteren wij niet. Daders moeten weten dat ze hier niet mee wegkomen: we zien je, we pakken je en je komt de trein niet meer in. De dader kan, na de veroordeling van de rechter, een ov-verbod verwachten."