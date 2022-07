L1

In samenwerking met L1mburg NOS Nieuws • vandaag, 19:15 Twintig jaar cel en tbs voor doodsteken vrouw in Venlo

Een 40-jarige man uit Portugal heeft 20 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor het vermoorden van een 26-jarige vrouw uit het Venlose stadsdeel Blerick. De vrouw werd in december 2020 voor haar woning met meerdere messteken om het leven gebracht.

Het was niet voor het eerst dat de man een vrouw had vermoord. In 2005 had hij in Engeland zijn 23-jarige zwangere vriendin de hals doorgesneden toen zij de relatie met hem beëindigde. De man kreeg in Engeland een levenslange gevangenisstraf opgelegd, maar werd in 2014 overgeleverd aan zijn geboorteland Portugal en kwam daar in 2019 vervroegd op vrije voeten.

De verdachte verhuisde daarna naar Nederland. 1Limburg schrijft dat hij via zijn werk het slachtoffer leerde kennen. De twee hadden een tijdlang veel contact, totdat de vrouw het contact verbrak. Volgens de rechtbank kon de verdachte dat niet accepteren en begon hij onder meer met een nep-account via sociale media nare berichten te sturen naar familie en collega's van de vrouw.

Doodgestoken

Op 8 december, enkele weken nadat de vrouw de relatie had verbroken, wachtte hij haar met een mes op bij haar woning. Toen ze in haar auto zat omdat ze naar haar werk wilde vertrekken, stak hij haar dood. Na de steekpartij vluchtte de man naar Spanje, waar hij werd aangehouden en overgeleverd aan Nederland.

De man heeft de moord op de vrouw bekend. "Ik heb haar van het leven beroofd. En ik haat mezelf om wat ik gedaan heb. Ik hield van haar", zei hij eerder in de rechtbank.

Volgens de rechtbank is er sprake van een vooropgezet plan. Zo zocht hij via zijn telefoon naar zoektermen hoe hoog een straf op moord is in Nederland. "Hij heeft haar op afschuwelijke wijze van het leven beroofd", aldus de rechter. Ook wordt hem zwaar aangerekend dat hij het slachtoffer in hulpeloze toestand heeft achtergelaten.

'Langdurige behandeling noodzakelijk'

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum hebben de man onderzocht en zij concluderen dat hij een ernstige persoonlijkheidsstoornis heeft, waardoor afwijzing leidt tot woede. De rechtbank acht de verdachte daarom in verminderde mate toerekeningsvatbaar.

Omdat de kans op recidive hoog wordt ingeschat als de man onbehandeld terug zou keren in de maatschappij, achtten de deskundigen een lange behandeling noodzakelijk. De rechtbank neemt dit advies over.

"Bij een zo ernstig delict als moord, nu voor de tweede keer gepleegd, is een langdurige gevangenisstraf op zijn plaats", aldus de rechtbank. Ook een "langdurige, intensieve, klinische behandeling in het kader van tbs met dwangverpleging" is volgens de rechtbank noodzakelijk.

De nabestaanden vroegen de rechtbank om niet in te gaan op een eventueel verzoek om de man zijn straf in Portugal te laten uitzitten. Dat verzoek heeft de rechtbank in het vonnis opgenomen.