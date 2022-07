RIVM en GGD bereiden zich voor op nieuwe vaccinatieronde in najaar

Minister Kuipers van Volksgezondheid heeft het RIVM en de GGD's de opdracht gegeven een nieuwe vaccinatieronde tegen corona voor te bereiden. In het najaar krijgen waarschijnlijk in eerste instantie kwetsbare mensen een nieuwe herhaalprik aangeboden, schrijft Kuipers aan de Tweede Kamer.

De minister liet al eerder weten dat hij rekening houdt met een nieuwe vaccinatieronde als het virus na de zomer opnieuw oplaait. De GGD's werken aan een plan om te beginnen met 300.000 prikken per week, in zes weken uit te breiden tot 1,5 miljoen per week. Zo'n opschaling is nodig als de herhaalprik niet alleen aan kwetsbaren, maar aan de hele bevolking wordt aangeboden.

Nog geen besluit

Omdat de GGD's in de huidige arbeidsmarkt moeite hebben om voldoende personeel te vinden, willen ze nu al beginnen met het werven en selecteren van mensen. Daarom geeft Kuipers nu al de opdracht de campagne voor te bereiden, ook al is er nog geen besluit genomen om daadwerkelijk te gaan prikken.

"Ik vind het van groot belang dat de uitvoering van een nieuwe vaccinatieronde op tijd gereed is om zo snel mogelijk te starten met vaccineren als dit nodig is", laat Kuipers de Tweede Kamer weten. In zijn begroting was al rekening gehouden met een prikronde in het najaar.