Twee woningen ontruimd in Huizen, zwaarbewapende agenten in de wijk

In Huizen (Noord-Holland) zijn op last van de burgemeester twee woningen voor tien dagen gesloten omdat gevreesd wordt voor de veiligheid van de bewoners en buurtbewoners. Zwaarbewapende agenten bewaken de buurt, meldt de gemeente.

Waarom de woningen zijn ontruimd is niet duidelijk. De politie verwijst naar de gemeente. Burgemeester Meijer van Huizen zegt dat sprake is van een ernstige dreiging, maar dat hij geen details kent.

Direct gevaar voor veiligheid

"Mij is verzekerd dat het openhouden van de woningen een gevaar kan opleveren voor de bewoners en de omwonenden", zegt Meijer in een verklaring. "Dat is voor mij voldoende om tot voorlopige sluiting over te gaan."