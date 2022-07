Tientallen mensen bevrijd uit Nigeriaanse kerk die wachtten op terugkeer Jezus

De politie in het zuidwesten van Nigeria heeft 77 mensen bevrijd die maanden werden vastgehouden in een kerk. Daar zouden ze hebben gewacht op de terugkeer van Jezus op aarde.

De dominee van de kerk in de plaats Ondo en zijn plaatsvervanger zijn gearresteerd. Zij zouden de mensen hebben verteld dat de terugkeer aanvankelijk in april zou plaatsvinden, maar dat die nu in september dit jaar werd verwacht. "Ik kreeg van God de instructie dat deze mensen in de kerk konden blijven om te wachten op Jezus' wederkomst", zei de dominee bij zijn arrestatie.