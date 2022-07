Blokkade bij ijsbedrijf van D66-Kamerlid na hele dag voorbij

De boerenactie bij het ijsbedrijf van D66-Tweede Kamerlid Romke de Jong in het Friese Gorredijk is na uren voorbij. Boeren verhinderden de hele dag met enkele trekkers dat er voertuigen van en naar het terrein van de ijsfabriek konden rijden. Rond 21.45 uur vertrokken de boeren.

Volgens een politiewoordvoerder is er de hele dag contact geweest tussen de politie en de agrariërs. De vader van politicus De Jong, die de fabriek beheert, zei eerder vandaag dat de boeren een gesprek eisten met zijn zoon over de stikstofplannen. Maar Romke de Jong liet weten daar niet op in te gaan. "Vanuit fatsoen en wederzijds respect" wil hij altijd in gesprek, zei de politicus, "maar niet op deze manier".